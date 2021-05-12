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16:39

Суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за неудаление призывов к протестам

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за неудаление призывов к протестам

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях, передает ТАСС.

На Telegram составили протоколы по ч. 2 ст. 13.41. КоАП (неудаление противоправной информации). По каждому из протоколов мессенджеру назначили по 2,5 млн рублей штрафа.

Ранее мировой суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за такое же правонарушение.

Перед акциями протеста 23 и 31 января Роскомнадзор требовал от соцсетей прекратить распространение информации, "направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". После этого РКН грозил протоколами за неудаление постов ряду сервисов, в том числе Facebook, Twiter, "Одноклассники", Google, Telegram и TikTok.

 

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