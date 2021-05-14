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14:54

За применение насилия к силовику на митинге 23 января житель Брянска получил 160 тысяч рублей штрафа

фото ЗакС политика За применение насилия к силовику на митинге 23 января житель Брянска получил 160 тысяч рублей штрафа

Брянский суд решил оштрафовать на 160 тысяч рублей местного жителя Ивана Холода, признав его виновным в применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК) в ходе протестной акции 23 января, информирует пресс-служба управления Следственного комитета по области.

Как полагают следователи, во время митинга 27-летний Холод будучи в парке на Кургане бессмертия ударил рукой сотрудника правоохранительных органов. Местные СМИ писали, что после этого молодого человека повалили на землю, из-за чего он сильно ударился головой.

Добавим, что в Брянске, как и в Петербурге, постфактум январских протестов было возбуждено уголовное дело о перекрытии дорог. По версии следствия, демонстранты, участвовавшие в шествии от площади Ленина до кургана Бессмертия, перекрыли проезжую часть и "заблокировали движение на нескольких центральных улицах".

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