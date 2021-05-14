Макаров возглавит петербургский список ЕдРа на выборах в Госдуму

Руководство "Единой России" назначило спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова "номером один" в списке кандидатов в Государственную думу, баллотирующихся от петербургской территории, сообщается на сайте партии.

"Поэтому сегодня я снял свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №3 с предварительного голосования "Единой России" по выборам в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга", - объяснил сам Макаров.

Отметим, что ближайшее будущее председателя ЗакСа было неясным в течение последних двух месяцев. Губернатор Александр Беглов публично "отправлял" его на повышение в Госдуму, тогда как сам Макаров демонстративно сопротивлялся такому повороту событий, заявившись 4 мая на праймериз в ЗакС, где он является спикером последние десять лет. Подробнее о дилемме Макарова читайте в материале ЗАКС.Ру.

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