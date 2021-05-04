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10:55

Макаров подал документы на праймериз в ЗакС и перекрестился

фото ЗакС политика Макаров подал документы на праймериз в ЗакС и перекрестился

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров утром 4 мая подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по выдвижению кандидатов в новый созыв городского парламента, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Спикер Заксобрания намерен выдвигаться по 3-му одномандатному избирательному округу, большая часть которого приходится на Петроградский район. Макаров также пообещал обратиться в президиум регионального политсовета ЕР, чтобы тот дал ему возглавить общегородскую часть списка партии на выборах в ЗакС. 

"Безусловно, я надеюсь, что наш региональный политсовет - а у нас по положению тайным голосованием мы пятерку определяем - выберут таких людей, которые работали в партии все годы, которые волонтерили, которые помогали, которые очень многое сделали для нашего города. Я надеюсь и уверен, что члены политсовета окажут мне доверие и поручат возглавить список в Законодательное собрание Санкт-Петербурга", - заявил Макаров.

Сделав заявление на камеру, спикер перекрестился. 

Ровно неделю назад, 27 апреля, спикер ЗакСа подал документы для участия в праймериз в Государственную думу. На следующий день стало известно, что партия решила перенести крайний срок приема заявок от своих потенциальных кандидатов с 29 апреля на 14 мая. 

Отметим, что документы на думские праймериз Макаров подавал в присутствии секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака. Неделю спустя, заявившись на праймериз в ЗакС, спикер позировал в большой компании однопартийцев, в том числе депутатов городского парламента.

Напомним, Макаров неоднократно заявлял о намерении переизбираться в Заксобрание. Однако с конца 2020 года появились слухи о его уходе в Госдуму. О желании видеть Макарова в нижней палате федерального парламента в марте заявил губернатор Александр Беглов. В интервью телеканалу "78" он сказал, что городу в федеральном парламенте не хватает "тяжеловеса", который бы помогал региону с реализацией мегапроектов. Позже информацию о выдвижении спикера ЗакСа в Госдуму подтвердил Турчак в интервью "Фонтанке". Сам Макаров продолжал настаивать на том, что решение о том, какие списки он будет возглавлять на выборах, будет принято в дни июньского съезда партии.

Макаров - депутат ЗакСа с 2003 года. С 2011 года он возглавляет городской парламент, а с 2012-го - петербургское отделение "Единой России".


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