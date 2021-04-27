Макаров заявился на праймериз "Единой России" в Госдуму

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров во вторник, 27 апреля, подал документу для участия в праймериз в Государственную думу по спискам партии "Единая Россия", сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Ранее спикер городского парламента отказывался комментировать возможность своего участия в думских выборах. Он утверждал, что решение должны принять избиратели и партия, "приказ" которой обещал исполнить.

О желании видеть Макарова в Госдуме в марте заявил губернатор Александр Беглов. В интервью телеканалу "78" он сказал, что городу в федеральном парламенте не хватает "тяжеловеса", который бы помогал региону с реализацией мегапроектов. Позже информацию о выдвижении спикера ЗакСа в Госдуму подтвердил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в интервью "Фонтанке". Сам Макаров продолжал настаивать на том, что решение о том, какие списки он будет возглавлять на выборах, будет принято в дни июньского съезда партии.

Макаров - депутат ЗакСа с 2003 года. С 2011 года он возглавляет городской парламент, а с 2012-го - петербургское отделение "Единой России".

Напомним, предварительное голосование единороссов по определению кандидатов в Госдуму и ЗакС пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате. Прием заявок продлится до 29 апреля.

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