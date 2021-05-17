Сторонник "Весны" объявил о намерениях участвовать в муниципальных выборах в Автово

Сторонник движения "Весна" Никита Левкин 17 мая объявил о намерениях участвовать в муниципальных выборах в МО "Автово", которые пройдут в сентябре одновременно с выборами в Законодательное Собрание Петербурга и Государственную думу.

В предвыборной программе активиста, кроме улучшения городской среды и развития раздельного сбора мусора, есть ряд законодательных инициатив. В частности, он хочет добиться изменения в федеральном законе №67 "О порядке отбывания административного ареста" и разрешить отбывающим наказание пользоваться интернетом, а также присвоить почетным донорам Петербурга льготы, как это сделано в Москве. Почетные доноры столицы имеют право на бесплатное пользование городским общественным транспортом, скидки на покупку лекарств и оплату услуг ЖКХ, а также другие льготы, предусмотренные постановлением правительства Москвы "О почетном доноре Москвы".

Активист рассказал ЗАКС.Ру, что статус депутата должен поспособствовать ему в достижении поставленных целей.

- Это статус [депутата], который позволяет выглядеть в информационном пространстве заметнее и ярче, чем обычный активист. Ну, активист и активист. Он может быть совершенно разный, а депутат имеет за собой тысячу или полторы тысячи голосов. Это уже, действительно, представляющий кого-то, человек, - рассказал Левкин.

Никита Левкин - сторонник движения "Весна" и регулярный участник различных протестных акции, например, факельного шествия против цензуры в интернете, за которое Левкин был арестован на семь суток. Вместе с ним принять участие в выборах в МО "Автово" собираются активисты Екатерина Гончарова, Дмитрий Леонов и Мария Кабаши.

Константин Леньков