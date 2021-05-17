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16:22

В "Единой России" заявили о двух атаках хакеров на сайт праймериз

фото ЗакС политика В "Единой России" заявили о двух атаках хакеров на сайт праймериз

Сенатор, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин заявил, что на сайт предварительного голосования партии зафиксированы две хакерские атаки, передает РИА "Новости".

"Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать, зарегистрировать левые инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности и нашим коллегам, мы смогли предотвратить посягательства", - сказал Карелин.

По его словам, специалисты определили эти атаки как "попытку подрыва целостности инфраструктуры предварительного голосования".

Напомним, праймериз "Единой России" будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая. 1 июня будут подведены итоги.

В Петербурге 14 мая стало известно, что спикер Заксобрания Вячеслав Макаров снял свою кандидатуру с предварительного голосования в городской парламент и намерен баллотироваться лишь в Госдуму. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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