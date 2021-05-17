"Справедливая Россия" планирует выдвинуть в ЗакС главу МО "Южно-Приморский" и замглавы МО "Сосновая поляна"

Кандидатами от "Справедливой России - За правду" в Законодательное собрание Петербурга с большой долей вероятности станут глава МО "Южно-Приморский" Андрей Алескеров и заместитель главы МО "Сосновая поляна" Станислав Давыдов, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Алескерова планируется выдвинуть по одномандатному округу № 16 (территории Кировского и Красносельского района), а Давыдова - по округу № 18 (часть Красносельского района и МО "Ульянка").

Округ № 16 в настоящее время в ЗакСе представляет Андрей Васильев, округ № 18 - Сергей Никешин ("Единая Россия"). Оба депутата заявились на праймериз партии власти по отбору кандидатов в новый созыв. О намерениях идти на выборы в округе № 18 также заявлял член Партии роста, замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов.

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