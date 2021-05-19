Беглов поблагодарил бизнес за вклад в условиях пандемии 105 млрд рублей в бюджет

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился с городскими предпринимателями и поблагодарил их за то, что даже невзирая на пандемию, они смогли пополнить бюджет Северной столицы 105 млрд рублей, поступившими в качестве налоговых отчислений.

"Мы были вынуждены вводить ограничительные меры, чтобы сохранить здоровье людей. Бизнес оказал городу большую помощь. Вы сохранили рабочие места, перепрофилировали свои производства, помогли обеспечить горожан необходимыми средствами защиты, лекарствами, медицинским оборудованием, транспортом", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

У Петербурга и бизнеса, подчеркнул Беглов, общая цель - развивать город и жизнь его обитателей в "безопасных и комфортных условиях".

Следует отметить, что всего в 2020 году в бюджет поступило 587 млрд "налоговых" рублей, что на 2% больше, чем годом ранее.

Напомним также, в апреле представители малого и среднего бизнеса встретились на конференции в ИА "Росбалт" и рассказали об убытках, которые принесла с собой пандемия. ЗАКС.Ру рассказывал, как прошло мероприятие.

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