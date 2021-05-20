18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:52

Суд оставил в силе штраф Ройзману за его участие в протестной акции 31 января

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф Ройзману за его участие в протестной акции 31 января

Свердловский областной суд решил оставить в силе штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману ввиду его участия в протестной демонстрации в поддержку Алексея Навального, прошедшей 31 января, пишет "Урал. МБХ медиа".

Оштрафовал Ройзмана Октябрьский райсуд Екатеринбурга 26 марта, признав его виновным в нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Политик свою вину в инкриминированном правонарушении не признал. На заседании он представил свою позицию о том, что произошло в обозначенный день.

"Я вышел на улицу, погулял. Потом пошел домой. Единственный эксцесс, который мог трагически закончиться, произошел, когда росгвардейцы вытолкали людей на лед, что могло привести к гибели", - поделился Ройзман.

Добавим, ранее политик провёл сутки в спецприёмнике в рамках дела об организации митинга 21 апреля.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:36 Омское УМВД требует от "навальнистов" 450 тысяч рублей из-за работы полиции в выходной день 31 января

19 мая, 9:30 "Дождь": Сторонников Навального из Дептранса Москвы увольняют из-за слитой базы данных

18 мая, 20:54 Суд закрыл дела двух петербуржцев, "оформленных" полицией из-за акции 31 января

17 мая, 19:56 Профсоюз работников московского метро просит не "политизировать" увольнения сотрудников

17 мая, 13:57 Суд признал законным штраф Twitter почти на 9 млн рублей за посты с призывами к участию в протестах

17 мая, 12:39 Бастрыкин: В Петербурге протестуют безработные и агрессивно настроенные неудавшиеся бизнесмены

16 мая, 10:40 Полиция вызвала в отдел столичного корреспондента "Эха Москвы" из-за акции 21 апреля

14 мая, 17:59 Роскомнадзору удалось убедить Twitter в приоритетном порядке удалять "запрещённый" контент

14 мая, 16:41 Москвичку оштрафовали за митинг 21 апреля, найдя её по камерам: девушка утверждает, что на кадрах не она

14 мая, 10:55 "Открытые медиа": Не менее 40 сотрудников метро Москвы лишились работы из-за митингов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:33 В Госдуме хотят обязать зарубежные IT-компании регистрироваться на сайте Роскомнадзора

14:06 Путин поручил эвакуировать граждан России и СНГ из сектора Газа

13:57 Москва и Киев начали переговоры о встрече Путина и Зеленского

13:37 "Это будет не ГУЛАГ": Глава ФСИН рассказал о планах организовать трудовые лагеря для заключенных

13:36 Омское УМВД требует от "навальнистов" 450 тысяч рублей из-за работы полиции в выходной день 31 января

13:03 Кремль анонсировал личное участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ-2021

12:57 РБК: "Почта России" запустит онлайн-продажу вина в Подмосковье и Мордовии

12:45 Заммэра Москвы предложила штрафовать тех, кто не следит за своим здоровьем

12:21 Суд прекратил дело казанской активистки о её участии в форуме "Муниципальная Россия"

12:20 В России выявили еще 9,2 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – почти 800

12:17 Муниципал: Депутат "Единой России" из МО "Сенной округ" задекларировал доход в полмиллиарда рублей

11:59 Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления

11:48 Смольный усилит контроль за ношением масок в общественном транспорте

11:37 Муниципал: Смакотин объяснил свое неучастие в праймериз внутрипартийной дисциплиной

11:36 Минюст признал "Медузу" СМИ-иноагентом после жалобы экс-члена ОНК Москвы

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru