Суд оставил в силе штраф Ройзману за его участие в протестной акции 31 января

Свердловский областной суд решил оставить в силе штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману ввиду его участия в протестной демонстрации в поддержку Алексея Навального, прошедшей 31 января, пишет "Урал. МБХ медиа".

Оштрафовал Ройзмана Октябрьский райсуд Екатеринбурга 26 марта, признав его виновным в нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Политик свою вину в инкриминированном правонарушении не признал. На заседании он представил свою позицию о том, что произошло в обозначенный день.

"Я вышел на улицу, погулял. Потом пошел домой. Единственный эксцесс, который мог трагически закончиться, произошел, когда росгвардейцы вытолкали людей на лед, что могло привести к гибели", - поделился Ройзман.

Добавим, ранее политик провёл сутки в спецприёмнике в рамках дела об организации митинга 21 апреля.