Ройзману сократили срок ареста до одних суток по делу об организации митинга 21 апреля

Свердловский областной суд сократил срок административного ареста бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с 9 до 1 суток по делу об организации протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля, информирует "Открытая Россия" у себя в Telegram-канале.

Днём ранее политик получил в общей сложности девять суток спецприёмника, в том числе - ввиду январских акций. Суд удовлетворил сразу три протокола, составленных в отношении Ройзмана.

В ходе вчерашнего заседания бывший екатеринбургский глава с иронией отметил, что его арестовывали в последний раз еще при СССР. К поездке в специализированное учреждение он был готов, превентивно собрав сумку с книгами.