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15:57

Москвича Есенова приговорили к 4 годам колонии по делу о нападении на полицейского 23 января

фото ЗакС политика Москвича Есенова приговорили к 4 годам колонии по делу о нападении на полицейского 23 января

Тверской суд Москвы приговорил Евгения Есенова к четырем годам колонии общего режима по делу о применении насилия к полицейскому на акции протеста 23 января, передает "Медиазона".

Есенова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского). По версии следствия, во время акции протеста у Пушкинской площади он несколько раз ударил полицейского по голове.

Есенов стал первым обвиняемым в ряде дел о нападении на силовиков 23 января. Его задержали и арестовали спустя пару дней после протестов. 

Ранее суд в Москве приговорил к реальному сроку Станислава Ахмедова, которого также обвиняли в нападении на полицейского 23 января. Его отправили в колонию на два года.

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