Депутат Амосов предложил указывать в Генплане велодорожки

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов внес в парламент законопроект об изменении документа об указываемых в Генеральном плане Петербурга значениях. Парламентарий предлагает указывать в Генплане в области автомобильных дорог велосипедные дорожки. Это имеет большое социальное значение для города, сказано в пояснительной записке к законопроекту:

"Поскольку с каждым годом все больше жителей Санкт-Петербурга используют для передвижения велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности, повышение степени обеспечения города велосипедными дорожками имеет большое социальное значение".

В случае принятия документа его положения должны начать действовать через 10 дней.

Напомним, Амосов уже высказывал идею о включении велодорожек в Генплан в 2019 году. Такое предложение он выдвинул после участия в акции "Веломагистраль" во время своей губернаторской кампании.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.