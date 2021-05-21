"Мы знаем, что будут провокации": Памфилова - о выборах в сентябре

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова известила, что ожидает провокаций на предстоящих сентябрьских выборах в регионах. Соображениями насчёт будущего электорального процесса она поделилась в интервью "Известиям".

"Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это "там"", - поделилась мнением чиновница.

Кроме того, добавила Памфилова, осенью будут проведены многодневные выборы - вероятность этого весьма высока.

"Такой формат удобен и безопасен для избирателей. Этот факт подтвержден и всеми проведенными опросами. И он, конечно, необходим для соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Основным приоритетом у нас остается обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности наших граждан", - заключила глава ЦИК.

Напомним, что в единый день голосования - 19 сентября - в России пройдут выборы в Государственную думу и Заксобрания, а также руководителей 12 регионов страны.

Ранее, отчитываясь перед Владимиром Путиным, Памфилова сообщила, что вверенному ей органу удалось "добиться прозрачности" в избирательной системе России. К слову, о "прозрачности" она заявляет уже не впервые. Подобные слова звучали ещё в сентябре 2018 года во время выборов губернатора Приморского края: тогда жители Владивостока выходили на митинги против фальсификаций.