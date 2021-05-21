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15:41

Профсоюз "Учитель" обратился к Медведеву после жалоб на принуждения к участию в праймериз ЕР

фото ЗакС политика Профсоюз "Учитель" обратился к Медведеву после жалоб на принуждения к участию в праймериз ЕР

Межрегиональный профсоюз "Учитель" 21 мая направил письмо председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), переадресовав ему жалобы работников образования, которым начальство настоятельно рекомендовало участвовать в праймериз партии власти.

В письме упоминается заявление спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова, который на днях сообщил о непричастности "Единой России" к подобным принуждениям. 

"Заявление спикера парламента Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова о том, что ЕР предлагает принять участие в праймериз только сторонникам партии, несостоятельно. Администрации учебных заведений просят регистрироваться всех работников. Налицо использование административного ресурса", - написали авторы письма.

Профсоюз отметил, что май для учителей - конец учебного года, время повышенной нагрузки, а настойчивые просьбы участвовать в праймериз у многих педагогов вызывают недовольство.

"Работники образовательных учреждений возмущены также необходимостью передать партии персональные данные и прикрепить скан одной из страниц паспорта. В России на данный момент нет эффективного законодательства о персональных данных и зафиксировано множество случаев, когда персональные данные используются в мошеннических целях", - говорится в письме.

"Учитель" попросил Медведева проинформировать региональные отделения "Единой России" "о том, что такого рода способы мобилизации граждан для участия в праймериз незаконны, мешают образовательному процессу, вызывают раздражение у учителей и настраивают их против участия в выборах".

В профсоюзе рассказали, что им поступали сообщения о принуждении регистрироваться на сайте предварительного голосования из 14 регионов страны, в том числе Петербурга, Московской и Калининградской областей.


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