В Москве появятся зоны с ограниченной для электросамокатов скоростью

Мосгордума решила ввести в столице зоны ограничения скорости передвижения электросамокатов до 15 км/ч появятся в Москве: на сегодняшний день речь идёт только о средствах одного кикшеринга, уведомили в Дептрансе.

Так, отныне в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость самокатов оператора Whoosh автоматически будет замедляться до 15 км/ч.

К слову, в Петербурге у Whoosh тоже есть одна зона ограничения скорости, которая охватывает Невский проспект от площади Восстания до Адмиралтейства, а также примыкающих к нему улиц.

Напомним, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав про инцидент с избиением самокатчиками граждан в центре Северной столице, поручил как можно быстрее разработать для них правила передвижения.