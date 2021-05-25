ЦИК раскритиковал поправки в закон Петербурга о выборах

Центральная избирательная комиссия на заседании 25 мая обсуждала проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре 2021 года. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что к ним пришли заявки на ДЭГ из 10 регионов. Он добавил, что есть еще "полузаявка" от Петербурга:

- Она у меня на руках. Я ее несколько раз читал. Она такого двойного смысла. Но недавно принятый закон города Санкт-Петербурга, подписанный губернатором города Санкт-Петербурга, лишает нас возможности даже обратиться к этой заявке, потому что на территории города Санкт-Петербурга на выборах региональных "мобильный избиратель", в соответствии с этим законом, применяться не будет.

Булаев отметил, что изначального такого изменения в закон депутаты Петербурга вносить не планировали, но после второго чтения "неожиданно" поправку утвердили.

- Это несколько отличает, я так смягчаю ситуацию, всё, что будет происходить в других субъектах Российской Федерации. Но это право Законодательного собрания и губернатора Санкт-Петербурга принять или не принять такой закон, - заявил зампред ЦИК.

Его поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что рано или поздно Петербургу придется все поменять, так как ЦИК планирует расширять использование ДЭГ на всю Россию.

- Конечно, скажу очень мягкое слово, очень грустно и печально, что единственный регион из 85 в Российской Федерации, где законодательная и исполнительная власть не считает нужным на местных выборах применять "мобильный избиратель", - сказала Памфилова.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поправки в закон о региональных выборах. Среди множества изменений - отказ от использование "мобильного избирателя". За эту поправку проголосовало 43 депутата. Соавтор поправки глава фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев пояснил свое предложение:

- Этот механизм позволяет желающим подогнать избирателей на нужный округ, причем причины "перемещения" избирателей будут полностью скрыты от общественности. В таком случае толпы людей будут ходить по городу и голосовать "за кого надо".

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.