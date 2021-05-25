Смольный создал в Петербурге Градостроительную комиссию

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о создании Градостроительной комиссии, сообщили в Смольном.

Комиссия станет постоянно действующим консультативным и совещательным органом при Смольном. Она займется работой над обеспечением жилой застройки объектами обслуживания. В Смольном ожидают, что это позволит исключить строительство жилых комплексов, в которых нет объектов здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания.

Также комиссия призвана создать условия для того, чтобы органы власти и подвердственные им учреждения работали слаженно при строительстве жилья в Петербурге.

25 мая жители ЖК "Александровский" в Пушкине открыли "аэропорт имени Беглова", протестуя против отсутствия полноценного выезда из микрорайона.

Напомним, о планах создать Градостроительную комиссию стало известно в начале апреля. Впервые проект документа о ней появился в мае 2020 года и с тех пор перерабатывался пять раз. Подробнее о ней и о реакции на комиссию депутатов ЗакСа — в материале ЗАКС.Ру.

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