Путин и Байден встретятся в Женеве в середине июня

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться 15-16 июня в Женеве, пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена", - цитирует издание ТАСС.

Обновлено 17:01 Кремль подтвердил, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

Байден в середине июня прибудет в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание НАТО - 14 июня в Брюсселе.

"Коммерсантъ" ранее со ссылкой на источники также писал, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии, но место встречи окончательно определено не было.

фото: kremlin.ru