"Новая газета": Задержанную россиянку Сапегу власти Белоруссии подозревают в организации беспорядков

Близкий к следствию источник "Новой газеты" сообщил изданию, что задержанную вместе с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем гражданку РФ Софью Сапегу белорусские власти подозревают в организации массовых беспорядков.

"Ей предъявлены подозрения по ч.1 ст. 293 УК Беларуси (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти) и ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта)", - уточнил собеседник "Новой".

По его словам, накануне Сапегу допросили в присутствии дежурного адвоката в Следственном комитете Белоруссии, при этом её защитника Александра Филановича к девушке не пустили.

Добавим, что ч. 1 ст. 293 УК РБ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, а ч. 1 ст. 342 УК РБ - штраф, арест или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Сапега находится в СИЗО при КГБ Белоруссии.

Напомним, 23 мая в Минске вынужденно приземлился борт Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, Софья Сапега. Поводом для экстренной посадки судна послужило сообщение о "минировании", поступившее от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

В отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел после протестов, которые вспыхнули в стране после последних выборов президента.