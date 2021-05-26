18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:27

"Новая газета": Задержанную россиянку Сапегу власти Белоруссии подозревают в организации беспорядков

фото ЗакС политика "Новая газета": Задержанную россиянку Сапегу власти Белоруссии подозревают в организации беспорядков

Близкий к следствию источник "Новой газеты" сообщил изданию, что задержанную вместе с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем гражданку РФ Софью Сапегу белорусские власти подозревают в организации массовых беспорядков.

"Ей предъявлены подозрения по ч.1 ст. 293 УК Беларуси (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти) и ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта)", - уточнил собеседник "Новой".

По его словам, накануне Сапегу допросили в присутствии дежурного адвоката в Следственном комитете Белоруссии, при этом её защитника Александра Филановича к девушке не пустили.

Добавим, что ч. 1 ст. 293 УК РБ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, а ч. 1 ст. 342 УК РБ - штраф, арест или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Сапега находится в СИЗО при КГБ Белоруссии.

Напомним, 23 мая в Минске вынужденно приземлился борт Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, Софья Сапега. Поводом для экстренной посадки судна послужило сообщение о "минировании", поступившее от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

В отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел после протестов, которые вспыхнули в стране после последних выборов президента.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

25 мая, 18:41 Задержанную с экс-главредом NEXTA россиянку Сапегу поместили в СИЗО белорусского КГБ

25 мая, 9:27 Проект Gulagu.net прекратил работу на территории России

24 мая, 18:55 Послу Латвии велели покинуть Минск: Рига в ответ высылает белорусских дипломатов

24 мая, 12:58 Песков отказался комменитровать посадку самолета Ryanair и задержание россиянки

24 мая, 10:31 После экстренной высадки Протасевича в Минске AirBaltic решила не летать над Белоруссией

23 мая, 16:01 В Минске задержали основателя NEXTA: самолет с ним посадили из-за сигнала о бомбе на борту

21 мая, 19:19 В Белоруссии хотят запретить бело-красно-белый флаг как "коллаборационистскую символику"

18 мая, 12:11 В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

7 мая, 19:59 Авторы оппозиционного белорусского Telegram-канала получили реальные сроки

2 мая, 10:37 Полиция сорвала премьеру спектакля в "Театре.doc" о протестах в Белоруссии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:23 В ЗакСе вспомнили про Лукашенко и гибридную войну во время обсуждения премии имени Ватаняра Ягьи

11:18 В РФ подтвердилось еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 839

10:47 ЗакС принял во втором чтении инициативу Беглова о неправильных парковках во дворах

10:45 ЗакС утвердил во втором чтении законопроект о штрафах для мешающих пройти к мусоркам

10:43 ЗакС дополнил законопроект о запрете частных квестов для детей

10:41 "Наш город - не город небоскрёбов": Вишневский в ЗакСе раскритиковал "Лахта-центр 2"

10:32 ЗакС отказался спрашивать Беглова о судьбе Охтинского мыса

10:27 Аренду электросамокатов в Петербурге могут сделать по паспорту

9:54 Врачи СИЗО запретили переболевшему COVID-19 Фургалу участвовать в заседаниях суда

9:27 "Новая газета": Задержанную россиянку Сапегу власти Белоруссии подозревают в организации беспорядков

25 мая, 20:56 Кабмин внес законопроект, включающий прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок

25 мая, 20:45 За них попросили

25 мая, 20:24 "Газпром" хочет построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

25 мая, 19:57 Доход главы Красносельского района Фадеенко за 2020 год составил 2,7 млн рублей

25 мая, 19:43 Муниципал: Шишлов обратился в прокуратуру из-за новых выборов в МО "Ланское"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru