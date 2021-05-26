Врачи СИЗО запретили переболевшему COVID-19 Фургалу участвовать в заседаниях суда

Врачи из столичного СИЗО "Лефортово" запретили экс-главе Хабаровского края принимать участие в судебных процессах, в том числе - по видеосвязи, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление адвоката Михаила Карапетяна.

Бывший управленец по-прежнему находится в медсанчасти изолятора под постоянным наблюдением медиков.

19 мая администрация СИЗО известила, что не находит причин для госпитализации перенёсшего коронавирусную инфекцию Фургала.

О том, что бывший губернатор подхватил COVID-19 стало известно в начале апреля.

Ранее Фургал через членов ОНК передавал, что на него оказывают давление в СИЗО, кроме того, по его словам, угрожают и его близким.

Напомним, что в июле 2020 года сотрудники ФСБ задержали Фургала в Хабаровске и этапировали в Москву, где ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. При этом в Хабаровске он успел заручиться большой поддержкой у жителей, которые прошлым летом и осенью постоянно выходили на митинги в его поддержку.