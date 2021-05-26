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10:27

Аренду электросамокатов в Петербурге могут сделать по паспорту

фото ЗакС политика Аренду электросамокатов в Петербурге могут сделать по паспорту

Петербургские власти наконец задумались о сервисе кикшеринга: в комитете по транспорту думают ввести аренду электросамокатов по паспорту для того, чтобы не допускать до езды несовершеннолетних "водителей".

"Мы сможем в этот момент времени отсекать несовершеннолетних, тех, кто не может, не имеет права пользоваться такой вещью", - цитирует "Петербургский дневник" доводы замглавы комтранса Дмитрия Ваньчкова.

В случае введения данной нормы при регистрации в сервисе пользователь должен будет прикрепить копию своего паспорта. Если он передаст управление несовершеннолетнему, ответственность за попадание в аварию будет лежать на владельце аккаунта.

Добавим также, что ранее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав про инцидент с избиением самокатчиками граждан в центре Петербурга, поручил как можно быстрее разработать для них правила передвижения.

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