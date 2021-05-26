Шульман: Лукашенко сумел поставить себя в удивительное промежуточное положение

Политолог Екатерина Шульман, комментируя скандальный арест экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги в Минске после экстренной посадки летевшего мимо самолета, отметила для себя изменившуюся политическую роль белорусского президента Александра Лукашенко. На сегодняшний день, считает ученый, несменяемый правитель сочетает в себе противоречащие друг другу функции.

"Удивительное промежуточное положение: с одной стороны, палача родной страны, с другой стороны, последнего гаранта ее независимости. Много раз уже были разговоры о том, что вот этот шаг, вот этот и вот этот уже окончательно подводят его к необходимости как-то влиться в состав России, сдаться на ее милость, но он будучи удивительным совершенно политическим животным по Аристотелю, ухитряется как-то выскальзывать все равно из этой необходимости", - рассудила политолог в авторской радиопрограмме.

При этом инцидент с самолетом, в представлении Шульман, должен, по замыслу его "заказчиков", еще крепче привязать режим Лукашенко к РФ. Этот расчет, по ее словам, хоть и "примитивный, но не столь уж неоправданный" и в любом случае представляет собой "дорогостоящее действие". Одно из предположений, которое приводит радиоведущая, состоит в том, что Лукашенко может бояться лишиться поддержки от РФ по результатам встречи российского и американского президентов и потому стремится навязать себя всеми способами.

"Вспоминается один из эпизодов приключения Синдбада-морехода из "Тысячи и одной ночи" под названием "Старик из моря". Там Синдбад попадает на один из островов, где старик беспомощного вида просит ему помочь, садится ему на шею и дальше не слезает никогда, заставляет его кормить и в случае чего грозиться задушить его ногами", - гласит аналогия от Шульман.

Напомним, что самолет Афины-Вильнюс посадили под давлением Минска с привлечением военной авиации и под предлогом якобы террористической угрозы на борту, которая не подтвердилась. Страны Евросоюза после задержания молодой пары оппозиционеров, летевших на борту, ужесточили санкции против режима Лукашенко.