"Лахта Центр", "квесты", почетные граждане: Последнее весеннее заседание ЗакСа

Петербургский парламент 26 мая утвердил новых почетных граждан города, заслушал доклад Общественной палаты и спустя полтора года вернулся к законопроекту о запрете квеструмов для детей. На заседании вспоминали про Александра Лукашенко, Эво Моралеса и гибридную войну.

Очередное пленарное заседание Заксобрания Петербурга началось с заявлений на градозащитную тему. Депутат "Яблока" Борис Вишневский ругал с трибуны проект 703-метрового небоскреба "Лахта Центр 2", который "Газпром" представил накануне.

- Этим городскому сообществу брошен открытый вызов, - сказал парламентарий. - Я с трудом подбираю выражения, чтобы оценить это предложение, поскольку я должен употреблять выражения исключительно парламентские на трибуне. Куда лучше чем я этому бы дал оценку старый доктор Зигмунд Фрейд или мой покойный друг, сексопотолог Лев Щеглов. Он хорошо бы объяснил, почему мелкие личности стремятся построить столь высокие здания весьма специфического вида.

Свой эмоциональный спич Вишневский выдал, когда представлял проект очередного запроса к губернатору Александру Беглову на тему судьбы археологического музея на Охтинском мысе. Парламентское большинство не стало его утверждать.

ЗакС принял постановление о собственной премии имени профессора Ватаняра Ягьи. Ее будут вручать лучшим студентам Санкт-Петербургского государственного университета. Инициативу внес спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Ушедший из жизни 17 июня 2020 года Ягья заведовал кафедрой мировой политики факультета международных отношений. В свое время он был советником мэра Анатолия Собчака, депутатом Ленсовета и первых четырех созывов Заксобрания. В последние годы жизни состоял в "Единой России" и работал в аппарате ЗакСа. С парламентской трибуны выступили ректор СПбГУ Николай Кропачев и сын Ватаняра Ягьи Саид.

Оппозиционные депутаты, отмечая заслуги и личные качества Ягьи, выразили надежду, что премии в его честь будут вручать достойным будущим дипломатам. При этом вспоминали президента Беларуси Александра Лукашенко и недавний арест редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги.

- Я очень надеюсь, что в контексте нынешней международной политики эта премия не будет вручаться тем, кто поддерживает террористов из ХАМАС, например, не будет вручаться тем, кто поддерживает полоумного диктатора, который сажает самолет, чтобы арестовать Романа Протасевича, - заявил беспартийный Максим Резник.

После этих слов микрофон выступающему отключил спикер Макаров. Председатель городского парламента вскоре сам вышел на трибуну и высказался о международной политике. Он воспроизвел тезисы официального представителя МИД России Марии Захаровой. На днях она сравнила инцидент с арестом Протасевича, для совершения которого пришлось обманом и угрозами сажать самолет Ryanair в Минске, с принудительной посадкой самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году, когда на борту искали Эдварда Сноудена.

- Самолет президента - президента, я подчеркиваю - Моралеса сажают, потому что там есть подозрения, - возмутился Макаров. - Сажают президентский самолет. Видели лицо президента Боливии Моралеса? Это как? И мертвая тишина, и никакой реакции. Абсолютно никакой реакции. Это не просто двойные стандарты, а вызывающе двойные. А здесь говорят: давайте разберемся, посмотрим. Разбираются языком ультиматумов и еще намекают: а может быть, сюда подвяжем еще и Россию?

Спикер ЗакСа вновь заявил о гибридной войне, которая ведется на постсоветском пространстве. По его мнению, в сложившихся условиях на защиту национальных интересов должны вставать депутаты региональных парламентов вместе со всем народом.

- Превыше всего Россия, - закончил свою речь Макаров.

С ежегодным отчетом перед депутатами на этот раз выступил заместитель руководителя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров. Вопросов ему почти не задавали и докладчик покинул трибуну менее чем через полчаса. Подробнее об отчете и реакции на него депутатов читайте в материале ЗАКС.Ру.

За закрытыми дверями парламент проголосовал за новых почетных граждан. Ими стали балетмейстер Борис Эйфман и директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский. Кандидатуру первого поддержали 34 депутата, второго - 29. Научный руководитель Политеха Юрий Васильев получил 15 голосов, а основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов только два - его выдвинула не общественная организация, что противоречит закону о почетных гражданах.

Депутат Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что выступал перед голосованием он один. Он сообщил, что просил коллег поддержать кандидатуры Яблонского и Васильева и не голосовать за Эйфмана из-за скандала вокруг дома Басевича. Напомним, находящемуся в плачевном состоянии зданию доходного дома Басевича на улице Большой Пушкарской угрожает снос из-за расширения расположенной по соседству Академии танца Бориса Эйфмана. Защитники объекта из движения "Живой город" ранее обращались к каждому из депутатов с просьбой не поддерживать кандидатуру хореографа.

Большинство опрошенных ЗАКС.Ру депутатов итогами выбора почетных граждан оказались довольны, хотя некоторые признавались, что хотели бы видеть среди претендентов более значительные фигуры.

- Очень бы хотелось, чтобы мы реже обращались к принятию этих решений. Нельзя принижать достоинства этого [звания] почетного гражданина Санкт-Петербурга. Звания должны быть достойны только люди, которые имеют уникальные и выдающиеся заслуги перед нашими горожанами, - считает лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

Спустя полтора года после принятия за основу депутаты рассмотрели во втором чтении проект закона, запрещающий детям младше 14 лет посещать закрытые "квеструмы". Документ немало критиковали после первого чтения и авторы внесли в него несколько поправок. В частности, для детей и подростков оставили открытым доступ в игровые комнаты, организованные государством и учреждениями, имеющими лицензию на образовательную деятельность. Кроме того, скорректировали само понятие "квест". По словам соавтора инициативы, единоросса Дениса Четырбока, теперь законом будут запрещены только игры, которые могут быть опасны для здоровья.

- Мы ко второму чтению сделали принципиальнейшее уточнение. Мы запретили доступ несовершеннолетних до 14 лет на экстремальные квесты, то есть это не только те квесты, которые связаны с запиранием, но и в том числе с использованием специальных средств, которые уже полюбились организатором "квеструмов". Среди них можно выделить бензопилы, электрошокеры и еще целый ряд инструментов скорее не для развлечения, а для дачного хозяйства или каких-то спецмероприятий, - рассказал Четырбок журналистам.

Он добавил, что автор документа никак не ограничивают взрослых и если те хотят, чтобы их ударяли электрошокерами, то могут спокойно отправляться в соответствующие игровые комнаты.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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