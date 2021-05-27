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Выборы - 2021

Муниципал

11:58

Замглавы МО "Ульянка" Кондрашов пойдет на выборы в Госдуму от Партии роста

фото ЗакС политика Замглавы МО "Ульянка" Кондрашов пойдет на выборы в Госдуму от Партии роста

Заместитель главы петербургского муниципалитета "Ульянка" Павел Кондрашов будет выдвигаться в Государственную думу от Партии роста по округу № 212 ("Западный"), сообщил мундеп в своем Telegram-канале.

"Считаю, состав думы должен быть обновлен, в него должны войти люди, которые постоянно работают с жителями, которые смогут внести действительно полезные законопроекты, которые смогут озвучить проблемы нашего города с трибуны думы", - написал Кондрашов. 

Он также подтвердил ЗАКС.Ру, что параллельно намерен баллотироваться в Заксобрание города по округу № 18.

Думский округ № 212 включает в себя Красносельский и Петродворцовый районы, а также муниципальные образования "Ульянка" и "Дачное". Ожидается, что "Единую Россию" на выборах по этой территории представит руководитель ее фракции в ЗакСе Александр Тетердинко, "Справедливую Россию" - депутат ЗакСа Надежда Тихонова, КПРФ - замглав МО "Горелово" Григорий Меньшиков. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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