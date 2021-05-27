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15:26

Суд прекратил дело несовершеннолетней об участии в акции 31 января в Петербурге

фото ЗакС политика Суд прекратил дело несовершеннолетней об участии в акции 31 января в Петербурге

Фрунзенский суд Петербурга прекратил дело несовершеннолетней девушки, которую оштрафовали по протоколу об участии в акции протеста 31 января, сообщает "Апология протеста".

Комиссия по делам несовершеннолетних во Фрунзенском районе оштрафовала девушку на 10 тысяч рублей. В постановлении было указано, что она "принимала добровольное участие" в акции в поддержку Алексея Навального, и "в проводимой акции расстояние между участниками составило менее одного метра". 

Девушка настаивала, что в тот день гуляла с подругой и в какой-то момент они свернули во двор, чтобы посидеть на лавочке. Тогда к подругам подошли полицейские и попросили пройти в автобус.

Адвокат подала жалобу на решение комиссии в суд. Теперь штраф девушке отменен, дело прекращено в связи с истечением срока давности.

Ранее в апреле и мае суды прекратили дела об участии в той же акции в отношении нескольких петербуржцев.

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