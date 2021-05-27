Голливудский актер Стивен Сигал вступит в партию "Справедливую Россию — За правду", передают "Открытые медиа" со ссылкой на представительницу Захара Прилепина Елену Кондракову.

По словам Кондраковой, уже в субботу Сигал получит партбилет. Она рассказала, что актер будет отвечать за экологическое направление в партии: например, займется проектами по противодействию загрязнения природы. Он примет участие в заседании палат депутатов партии, на котором планируется обсудить итоги первых 100 дней работы справороссов.

В феврале Захар Прилепин утверждал, что Сигал может баллотироваться в Госдуму. Однако по закону он этого сделать не сможет, имея гражданство США. Источник в партии утверждает, что Сигал поддержит партию на выборах Госдумы.