"Вы положили цветы к могилам ветеранов?": Бастрыкина огорчают петербургские митинги

В ходе военно-научной конференции, которая проходит сегодня в Москве, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь поднял вопрос о митингах, проходящих в Петербурге. Протесты расстраивают главу СК, его более волнует помощь ветеранам ВОВ.

"Вы нашли могилы ветеранов, к ним цветы положили, привели их в порядок? Вы нашли хоть одну блокадницу из соседнего дома?" - цитирует Znak.com Бастрыкина, обратившегося к присутствовавшей на встрече молодёжи.

Начальник СК уже не в первый раз поднимает обращается к протестной теме в ходе своих выступлений.

Ранее, к примеру, он заявлял, что в петербургских митингах принимают участие лишь школьники, приезжие, а также "агрессивно настроенные неудавшиеся бизнесмены".