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16:32

"Альянс учителей": В Курганской области чиновница призывала учителей участвовать в праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика "Альянс учителей": В Курганской области чиновница призывала учителей участвовать в праймериз "Единой России"

"Альянс учителей" опубликовал видеозапись, на которой учитель истории и обществознания в школе села Пески в Курганской области Дмитрий Горохов рассказывает об агитации учителей принять участие в голосовании на праймериз "Единой России".  По словам Горохова, в конце апреля от директора через заведующую филиала учебного заведения сотрудникам школы стали поступать "просьбы" зарегистрироваться для голосовании на предварительном голосовании партии власти. Речь шла о двух определенных кандидатах: Александре Ильтякове и Сергее Лисовском, рассказал Горохов. При этом всего в праймериз по этой территории участвуют 20 претендентов на выдвижение в Госдуму. Горохов сообщил, что позже с учителей стали требовать отчет о прохождении регистрации, а затем просить зарегистрировать своих знакомых и родителей учеников.

- То есть не просто использовали административный ресурс для давления на нас, учителей, но и захотели, чтобы мы, ценой добрых отношений с семьями наших учеников теряли самоуважение, просили их обслуживать политические интересы власти, - заявил Горохов.

Он добавил, что в начале мая всех пригласили в сельский дом культуры на встречу с начальницей отдела образования по Целинному району Людмилой Козловой. Видеозапись ее выступления Горохов включил в свое видео. На нем Козлова рассказывает, что у района есть план по числу зарегистрированных и проголосовавших на праймериз "Единой России" - 1,5 тысячи человек. Она сообщила, что учителям стоит везде зарегистрироваться и поддержать кандидатов от Курганской области. При этом из видео с полным выступлением Козловой можно сделать вывод, что по ее мнению, только двое кандидатов были зарегистрированы: Ильтяков и Лисовский. Чиновница также заявляет, что ее речь не является агитацией и каждый присутствующий на собрании может сделать свой выбор. "Агитировать мы вас не собираемся, сейчас главная наша задача - просто активно принять участие в регистрации, а затем в голосовании. Еще раз повторяю: у каждого есть свое мнение, каждый может принадлежать к любой партии, а выбор все-таки сделать", - произнесла женщина на видео. 

- Давайте называть вещи своими именами. Нас учителей просят, но, по факту, незаконно давят, так как делают это руководители учреждений, от которых мы зависим. Это происходит повсеместно. Цель тоже понятна: перед выборами изобразить народную поддержку партии "Единая Россия", популярность их праймериз, - считает Горохов.

Напомним, уже неоднократно в разных регионах России сотрудники бюджетной сферы сообщают о принуждении их к голосованию на праймериз "Единой России". ЗАКС.Ру подробно рассказывал о подобном случае в детском саду Выборгского района Петербурга.

София Саттарова

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