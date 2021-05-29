На петербургских праймериз ЕдРа проголосовало свыше 260 тысяч человек

Для участия в голосовании на праймериз единороссов в Петербурге зарегистрировались, по последним данным, более 260 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.
"В Санкт-Петербурге для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировалось 261 999 избирателей", - гласит сообщение.
Подсчет голосов начнется в воскресенье 30 мая вечером, а кандидатов окончательно определят 19 июня на очередном съезде ЕдРа.
Напомним, петербургские бюджетники регулярно жалуются на настоятельные рекомендации начальства, порой в форме неприкрытого давления, участвовать в электронном предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в Госдуму и ЗакС. Оппозиционные Telegram-каналы наполнены скриншотами переписок, имевших место в рабочих чатах сотрудников сфер здравоохранения и образования, где подчиненных обязывают зарегистрироваться на сайте праймериз и торопят с голосованием.
ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.