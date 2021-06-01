МВД планирует бороться с участием подростков в протестах, вовлекая их в бесплатные секции

В Министерстве внутренних дел выступили с инициативой создать в регионах бесплатные секции для несовершеннолетних, которые "могли бы стать альтернативой незаконным акциям". Об идее ведомства рассказал в интервью РИА "Новости" замглавы ГУОООП МВД Вадим Гайдов.

"Министерством в правительство внесены предложения по развитию социально-ориентированных общественных детских и молодежных объединений, которые должны стать доступными (в финансовом и территориальном плане) площадками внеурочной занятости подростков на безвозмездной основе", - заявил Гайдов, отметив, что "силой разрешать негативные процессы в молодежной среде - не всегда правильное решение".

Он добавил также, что снижать протестную активность подростков "силовыми методами", а также привлекая их к уголовной или административной ответственности, может иметь обратный эффект.

Добавим также, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сокрушался, что костяк протеста в Петербурге обычно составляют школьники, безработные и приезжие.