Гудков отрицает связь между собой и фирмой, за долги которой его преследуют

Политика Дмитрия Гудкова, задержанного до суда по делу о причинении имущественного ущерба, посетил в изоляторе временного содержания член столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Правозащитник узнал от оппозиционера, что дело, по которому тот проходит как подозреваемый, в действительности никак к нему не относится. Суть в том, что, по словам Гудкова, долги по аренде, ставшие составом преступления, касаются фирмы его родителей (ООО "Сектор-2А").

"Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму", - рассказал Мельников, которого цитирует "Интерфакс".

И Гудков, и задержанная по делу в том же статусе его тетя Ирина Ермилова пока на условия содержания не жалуются. В свою очередь, жена политика, Валерия Гудкова, опровергла появившиеся в прокремлевских изданиях сведения о якобы конфискованном у них в ходе обыска огнестрельном оружии и возбуждении еще одного дела в связи с этим.

"Патроны были найдены в доме Геннадия Гудкова, они от его наградного оружия, на которое есть все документы, Дмитрий ни к дому, ни к оружию отношения не имеет. <...> Из нашего дома были изъяты только блокнот и папка с документами", - написала она в Telegram-канале мужа.

Напомним, что следственные действия в отношении Гудкова-младшего начались на его даче рано утром 1 июня. По версии следствия, он причастен к неуплате крупных долгов за аренду жилого помещения в 2015-2017 годах.