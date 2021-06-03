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14:56

"Не выдают дополнительные теплые вещи": Адвокат сообщил об отключении тепла в камере у отца Ивана Жданова

фото ЗакС политика "Не выдают дополнительные теплые вещи": Адвокат сообщил об отключении тепла в камере у отца Ивана Жданова

В СИЗО в Архангельске, в котором содержится отец соратника Алексея Навального Ивана Жданова Юрий, отключили отопление, при том, что ночью температура на улице в регионе не поднимается выше +3 градусов, известил адвокат арестанта Владимир Воронин в разговоре с "МБХ медиа".

"Отключили на днях, вроде два-три дня назад. Горячей воды в принципе не было, потому что кран не предусмотрен на горячую воду. Отключили отопление. Я так понимаю, что отключено по всему Архангельску или по району, где находится СИЗО", - уточнил Воронин.

Адвокаты Юрия Жданова собираются подать жалобу в администрацию изолятора на отсутствие дополнительных одеял и тёплой одежды у сидельцев.

"Скорее всего будут жалобы на то, что не выдают какие-то дополнительные теплые вещи или хотя бы второе одеяло. Он говорит, что у него одеяло очень тонкое, а второе не выдают, хоть он и просил об этом. Вот на этом скорее всего заострим внимание", - заключил Воронин.

Напомним, 67-летнему отцу Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую: теперь это ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 292 УК (служебный подлог). Ему грозит до 10 лет колонии.

О деле против Юрия Жданова стало известно в конце марта. У силовиков нашлись претензии к его работе в администрации посёлка Искателей в НАО. По версии следствия, будучи членом местной жилищной комиссии, чиновник рекомендовал главе посёлка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

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