Гендиректор "Колвэй груп" Павлов пойдет на выборы в ЗакС Петербурга от "Новых людей"

Партия "Новые люди" выставит на выборы в Законодательное собрание Петербурга генерального директора ООО "Колвэй групп" Дмитрия Павлова, сообщил 3 июня Telegram-канал "Занимательная конспирология".

По данным канала, предприниматель может возглавить общегородской список партии. Ранее она своих потенциальных кандидатов в Петербурге общественности не представляла.

В "Новых людях" подтвердили ЗАКС.Ру информацию о выдвижении Павлова. При этом уточнили, что бизнесмен пойдет и как одномандатник, и по списку. Его номер в списке и округ выдвижения окончательно еще не определены, сообщили в партии.

- Кроме того, партия точно будет выдвигать и список, и одномандатников в Госдуму. Среди них будут представители разных профессий, в том числе врач, экоактивисты, - рассказали в "Новых людях".

Конференция по выдвижению кандидатов запланирована на 20-е числа июня.

"Колвэй груп" работает на рынке недвижимости с 1993 года. Основные направления ее деятельности - коммерческая недвижимость, вторичный, загородный рынок, инвестиции, девелопмент, ипотека.

Павлов - депутат муниципального совета города Пушкин от "Единой России". По итогу 2019 года вошел в число мундепов, задекларировавших наибольшие доходы. Он отчитался о заработанных 81,4 млн рублей. Доход за 2020 год составил 29,5 млн рублей. Также Павлов известен как организатор забегов Pushkin run и Царскосельского марафона. В 2016 году он участвовал в думских выборах по одномандатному округу № 218 как кандидат Партии роста, но проиграл единороссу Виталию Милонову.

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