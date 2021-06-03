"Интерфакс": Гудкова вскоре отпустят из изолятора временного содержания

Политика Дмитрия Гудкова могут освободить из изолятора временного содержания в ближайшее время, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, решается вопрос о прекращении уголовного преследования Гудкова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. При этом само уголовное дело прекращено не будет, добавил источник.
Пока Гудков находится в главном следственном управлении московского главка МВД. Ожидалось, что суд сегодня, 3 июня, изберет ему меры пресечения. Также следствие ходатайствует о запрете определенных действий тете Гудкова – Ирине Ермиловой.
Напомним, у Гудкова дома ранее был проведён обыск в рамках возбужденного в его отношении уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, он якобы причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015 – 2017 годах, которые касаются фирмы его родственников. Политик настаивает, что с ним эта фирма не связана.
Партия "Яблоко", от которой Дмитрий Гудков собирался баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму, заявила о том, что готовит "альтернативные" кандидатуры в случае его снятия с гонки.