"Интерфакс": Гудкова вскоре отпустят из изолятора временного содержания

Политика Дмитрия Гудкова могут освободить из изолятора временного содержания в ближайшее время, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, решается вопрос о прекращении уголовного преследования Гудкова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. При этом само уголовное дело прекращено не будет, добавил источник.

Пока Гудков находится в главном следственном управлении московского главка МВД. Ожидалось, что суд сегодня, 3 июня, изберет ему меры пресечения. Также следствие ходатайствует о запрете определенных действий тете Гудкова – Ирине Ермиловой.