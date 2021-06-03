"Наша гордость и наша беда": ЗакС заслушал доклад Фонда капремонта

Фонд капитального ремонта 3 июня отчитался перед депутатами ЗакСа о проделанной в 2020 году работе. Руководитель организации Пётр Погребняк рассказал комиссии по городскому хозяйству, что за год существенно вырос долг петербуржцев. Представитель жилищного комитета Степан Куралов заметил, что денег на капремонт не хватает, в том числе из-за некогда недостаточно высоких взносов с населения. Чтобы выполнить весь объем программы, плату пришлось бы повышать примерно вдвое, признал чиновник.

Долг вырос вместе со взносами

По итогу 2020 года Фонд капитального ремонта собрал с жителей Петербурге 10,475 млрд рублей, сообщил членам парламентской комиссии по городскому хозяйству директор организации Пётр Погребняк. Судя по слайду, который он вывел на экран, эта сумма значительно превышает показатели за предыдущие годы. В 2019-м было 5,8 млрд, 2018-м - 4,5 млрд.

- Сезонность есть. Вторая половина [2020] года была чуть-чуть лучше. Декабрь дал самый большой приток, - заметил Погребняк.

Хотя собираемость взносов из года в год остается примерно на уровне 92-93%, задолженность горожан по итогам 2020 года резко выросла. На графике, который продемонстрировал депутатам директор фонда, видно, что кривая задолженности выходит на "плато" к началу 2018 года, немного снижается год спустя и значительно поднимается к 1 января 2021 года. Долг к этому времени составил 2,805 млрд рублей, на 1,1 млрд больше, чем годом раньше. Погребняк это объяснил значительным ростом самих взносы на капремонт. Смольный, напомним, решил в 2021 году не пополнять фонд из городской казны. Из-за этого взносы с населения выросли на треть - было 8-9 рублей за квадратный метр, стало - 11-12 рублей.

— [Должники по взносам] это, как правило, одни и те же люди, "профессиональные неплательщики". С ними ведется профессиональная работа. Всего сотрудниками фонда было направлено почти 10 тысяч претензионных писем по 10 тысячам лицевых счетов, — рассказал Погребняк.

Он отметил, что с помощью судебных приставов за 2020 год с физических лиц удалось взыскать порядка 50 млн рублей, а за за первые пять месяцев 2021 года — около 75 млн. Кроме того, должникам звонят по телефону и уговаривают их заплатить. Всем заинтересованным предлагают варианты с погашением задолженности в рассрочку.

Всего в 2020 году работы велись в 2004 домах. Было потрачено 13,414 млрд рублей. Отремонтировали 205 фасадов, 502 крыши, 16 подвальных помещений, 7 фундаментов, заменили или отремонтировали 989 лифтов.

Сдержанное недовольство депутатов

Рассчитанная на 25 лет программа капитального ремонта стартовала в 2014 году. Изначально в Петербурге были одни из самых низких в стране взносов с населения - по 2 рубля за метр. Постепенно взносы росли, а процент, который ежегодно направляли в фонд из городского бюджета, уменьшался. По словам заместителя председателя жилищного комитета Степана Куралова, низкий объем поступлений от горожан стал одной из причин, по которой спустя семь лет программа отстает от намеченного плана.

- Первоначально установленный взнос - 2 рубля за квадратный метр - был недостаточным. Он не позволял осуществлять сбор денежных объемов, запланированных для выполнения работ по региональной программе. Так, например, в региональной программе периода 2018-2020 годов запланировано 17 419 видов работ на сумму 115,9 млрд рублей. А собрано в 2018-2020 годах 20,9 млрд рублей, - сообщил Куралов.

На вопрос депутата "Яблока" Бориса Вишневского, как нужно поднять взносы с населения, чтобы объем программы был выполнен в срок, чиновник сказал, что примерно вдвое.

- Хочу напомнить, как 7 лет назад на этой же трибуне стоял председатель жилищного комитета Валерий Шиян, и мы обсуждали вопросы капремонта, - сказал Вишневский в своем выступлении. - Тогда говорилось, что 2 рубля будет с квадратного метра взнос, что около 2 млрд рублей соберем с граждан и 7 млрд добавим из бюджета. На мой вопрос, хватит ли этого, какую часть программы мы выполним, я получил прямой ответ: хорошо, если половину. Теперь следите за руками. Взнос с граждан с тех пор увеличился в 6 раз, а пропорция осталась - того, что собирается, по-прежнему не хватает, исходя из ответа, который я получил. Где что с чем не сходится?

По мнению депутата, стоит или корректировать саму программу или добавлять деньги из бюджета.

Член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев заявил, что фасадная часть домов в городе приводится в порядок качественно, а тыловая не ремонтируется вообще.

- Это не так, - возразил Погребняк.

- Это именно так, - ответил Васильев. - Исторический центр города разваливается, и с каждым годом это становится все заметнее и заметнее. В спальных районах, количество домов, которые дышат на ладан и которые как бельмо в глазу, постоянно увеличивается... Почему это получается? Во-первых, государство не исполнило свое обязательство по поводу того, что все приватизированное жилье должно быть капитально отремонтировано. Потом оно взяло паузу в 15 лет, а потом вдруг всем стало понятно, что такого положения дел больше быть не может и надо выходить из этого положения.

Парламентарий подчеркнул, что даже при достаточно высокой собираемости взносов их все равно не хватает для проведения всех работ. Васильев посетовал на то, что в отличие от Москвы Петербург ни копейки не получает из федерального бюджета на ремонт домов-памятников. Для решения проблемы он предложил создать совместный орган ЗакСа и Смольного.

- Это наш город, наша гордость и наша беда, - заявил Васильев.

Председательствовавший на заседании единоросс Александр Ходосок присоединился к прозвучавшим тезисам.

- Печально, что мы ушли от той практики, которая предусматривает средства из бюджета для ремонта. Но, видимо, на сегодняшний день это не совсем является проблемой самого фонда, не от фонда это зависит, - заметил Ходосок.

Комиссия взяла две недели, по истечению которых представит Жилкому свое решение по итогу рассмотренных отчетов.

Сергей Еремеев

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