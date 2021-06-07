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16:43

Члены ЛДПР потребовали от Минтранса уточнить статус электросамокатов

фото ЗакС политика Члены ЛДПР потребовали от Минтранса уточнить статус электросамокатов

В Петербурге 7 июня члены ЛДПР провели серию одиночных пикетов у Гостиного двора, требуя от Минтранса вынести электросамокаты и другие подобные средства индивидуальной мобильности в отдельную категорию транспортных средств. Об этом сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при городском отделении ЛДПР Анна Замараева. 

- Любой человек, даже находясь в наркотическом или алкогольном опьянении, беспрепятственно пользуется самокатом. Сколько ещё детей должно попасть в реанимацию, чтобы в Министерстве транспорта начали действовать? Мы терпеть это не намерены, - рассказала Замараева. 

На ее плакате было было написано "Минтранс, где поправки к ПДД?" 

По мнению представителей партии, правила дорожного движения должны быть дополнены положениями о статусе электросамокатов, гироскутерах и других устройств. Они также считают необходимым ограничить места использования электросамокатов и их максимальную скорость. 

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Ранее о планах ужесточить правила использования электросамокатов говорили в Смольном. Комитет по транспорту предложил сократить максимальную скорость езды до 15 км/ч и ограничить "хаотичную парковку", запретив оставлять самокаты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта.

В последнее время в Петербурге участились происшествия с участием электросамокатов кикшеринговых компаний. Один из таких инцидентов, когда группа молодых людей на арендованных самокатах избила мужчину на Невском проспекте, привел к уголовному делу. С обысками по делу пришли и к сервисам по аренде. 

Константин Леньков / фото предоставлены представителями ЛДПР

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