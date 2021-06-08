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Выборы - 2021

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11:02

Владимир Рыжков пойдет на довыборы в Мосгордуму от "Яблока"

фото ЗакС политика Владимир Рыжков пойдет на довыборы в Мосгордуму от "Яблока"

Политик Владимир Рыжков объвил в своем Telegram-канале о готовности участвовать в довыборах в Московскую городскую думу в сентябре. Выдвигаться он будет от партии "Яблоко", а значит, сбор подписей ему не потребуется.

"Сейчас вместе с моими сторонниками я готовлю программу, отвечающую интересам жителей четырех районов — Гагаринского, Академического, Ломоносовского и части района Проспекта Вернадского", - написал 55-летний демократ.

Примечательно, что баллотироваться Рыжков собирается от 37 избирательного округа. Конкурировать в борьбе за протестные голоса ему придется с главой столичного муниципалитета "Красносельский" и сподвижником Алексея Навального Ильей Яшиным - в случае, если последнего зарегистрируют. Ранее Яшин в своих социальных сетях критически оценил выдвижение Рыжкова, заподозрив соперника в возможных договоренностях с властью и "спойлерстве". От округа также будет выдвигаться представительница "Единой России".

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