Бизнесмену Заренкову вручили знак почетного мецената Петербурга

Основатель девелоперской группы компаний "Эталон" и фонда "Созидающий мир" Вячеслав Заренков 9 июня получил знак "Почетный меценат Санкт-Петербурга" из рук спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

- 2020 год показал всему миру, что главное - не государственные посты, не богатство, не деньги. Главное - милосердие и взаимопомощь, - заявил Макаров.

Он также отметил, что Заренков создал себя сам и все отдает миру.

- Так может поступать только глубоко православный человек, - добавил спикер.

Отдельно Макаров подчеркнул вклад мецената в строительство православных храмов.

- Вы строите пограничные духовные заставы, - сказал председатель ЗакСа.

Заренков стал первым почетным меценатом Петербурга. За его награждение ЗакС проголосовал еще 1 апреля 2020 года. Однако вручить почётный знак из-за пандемии смогли только через год.

"Против" проголосовали три депутата, в том числе Алексей Ковалев, который припомнил Заренкову застройку "Эталоном" деревни Рыбацкое, в ходе которой был разобран единственный каменный дом в населенном пункте.

Сергей Еремеев

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