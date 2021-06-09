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9 июня, 19:55

КПРФ может выставить против Алексея Макарова профсоюзника-моряка

фото ЗакС политика КПРФ может выставить против Алексея Макарова профсоюзника-моряка

Ликвидированная решением Верховного суда партия РОТ-Фронт надеется выставить своих кандидатов на выборы в Заксобрание Петербурга от КПРФ, сообщил ЗАКС.Ру ее представитель Степан Маленцов.

По словам коммуниста, достигнута предварительная договоренность о выдвижении их команды по округу № 20 (Московский район). Одномандатником по этой территории планируют выставить вице-президента Союза профсоюзов России Юрия Курнакова.

- Этот товарищ долгое время жил во Владивостоке и возглавлял там профсоюз моряков лет 30, наверное. Потом перебрался сюда и возглавляет теперь здесь профсоюз моряков, - рассказал Маленцов.  

В КПРФ ЗАКС.Ру подтвердили, что Курнаков пока основной кандидат на выдвижение по округу № 20. В компартии отметили, что окончательное решение еще не принято.

- Мы пока еще не принимали никаких решений. Условно говоря, просто распределили кандидатов. У нас еще не прошло итоговое заседание кадровой комиссии. Потом предстоит бюро городского комитета, потом городской комитет, потом конференция, - рассказал первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко.  

Курнакову 59 лет. В 1984 году он окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище. В профсоюзном движении участвует с середине 1990-х годов. С 2012 года занят в деятельности профсоюза моряков в Петербурге. Вице-президентом Союза профсоюзов России был избран в 2020 году. 

Напомним, в настоящее время одномандатный округ № 20 в ЗакСе представляет единоросс Алексей Макаров. Он же выиграл недавние праймериз "Единой России". Ожидается, что кандидатом от "Справедливой России – За правду" станет руководитель регионального аппарата партии Кристина Черемных. 

Верховный суд отменил юридическую регистрацию РОТ-Фронт в 2020 году по требованию Минюста. Поводом стало недостаточное участие в региональных выборах. Партия просуществовала 10 лет, объединяя представителей РКРП и других коммунистических организаций, а также рабочих профсоюзов. В июне 2019 года РОТ-Фронт выдвинула электрогазосварщика Кировского завода Василия Соловьева в губернаторы Петербурга, однако ему не удалось преодолеть муниципальный фильтр.

Сергей Еремеев, фото: unionsrussia.ru


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