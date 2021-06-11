Футбольное обозрение ЗакСа

Перед началом чемпионата Европы ЗАКС.Ру пообщался с депутатами парламента Петербурга о народной игре, шансах российской сборной и даже околофутболе. Большинство опрошенных верит в российскую команду, но признает, что проблем у нее достаточно. Любимым футболистом депутатов оказался Артем Дзюба - потому что харизматичный и свой, питерский.

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Матчем Турция - Италия 11 июня откроется чемпионат Европы по футболу. Впервые игры пройдут сразу в нескольких странах. Россия свое участие на Евро-2020 начнет встречей с Бельгией. Она состоится 12 июня на "Газпром арене". А всего в Северной столице пройдет семь футбольных поединков.

Депутаты городского парламента будут следить за ними в основном дома по телевизору. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин рассказал, что планирует смотреть игры в баре, чтобы не только встретиться с друзьями, но и помочь малому бизнесу. А вот на стадион почти никто попасть не надеется.

Когда в Петербурге проходили матчи кубка Конфедерации и чемпионата мира (в 2017 и 2018 годах соответственно) получить билеты можно было по квоте Мариинского дворца. На этот раз такой возможности не представилось. Депутатам пришлось добывать билеты своими силами. Из 10 опрошенных ЗАКС.Ру парламентариев сделать это удалось только беспартийному Михаилу Амосову. Ему билеты успела купила дочь, правда, не на матч российской сборной - это оказалось слишком дорогим удовольствием.

- У нашего футбола есть определенные трудности, - рассуждает Амосов. - Но я недавно пересмотрел матч Россия - Голландия 2008 года. Тогда тоже ничто не предвещало такой хорошей игры. Мне кажется, сейчас есть психологическое давление на команду - большой ажиотаж, игры у нас дома. Но на чемпионате мира же справились с этим. Может быть [главный тренер Станислав] Черчесов знает, как с этим справляться. Но с Бельгией будет очень трудно.

О сложностях и проблемах национальной команды говорили почти все собеседники ЗАКС.Ру, хотя каждый подчеркивал, что верит в нее. Единоросс Александр Ходосок даже признался, что примет решение, следить ли дальше за Евро, после первой игры россиян. Восторженнее всех о сборной высказался его однопартиец Константин Чебыкин.

- Я только за Россию. Буду оптимистичен: да, они выйдут из группы, - заявил депутат.

Своим любимым игроком в национальной команде Чебыкин назвал Артема Дзюбу. Солидарными с ним оказались почти все опрошенные народные избранники. Депутат Иткин, например, предложил "хейтерам" российского нападающего, не раз попадавшего в неприятные истории, покопаться "в собственных делах".

- Кто не без греха? У нас любят всех ругать, но надо сначала подумать, что ты сделал сам, - сказал член ЛДПР.

Представитель "Единой России" Сергей Купченко привлекательность Дзюбы находит в том, что тот создает впечатление "своего парня".

- Он свой по душе, по ментальности, - объяснил единоросс. - Он свой, потому что, во-первых, у него есть косяки, а косяки говорят о том, что он нормальный, живой человек. Во-вторых, он нормально общается. Не гнет пальцы. Его можно встретить на улице. До него последний, кого я видел в супермаркете, был Аршавин. А теперь можно также встретить на улице Дзюбу с коляской.

Купченко признался, что хоть и будет болеть за сборную, но уже заранее испытывает чувство неудовлетворенности. Оказалось, что претензий к российскому футболу у депутата достаточно. Основная - к системе подготовки и недопуску молодых игроков в большие клуб.

- Конкуренция должна вырастать из дворового футбола, - считает Купченко. - У нас раньше в футбол играли везде. И даже последние известные игроки [и воспитанники] "Зенита" в спортивную школу попали из дворового футбола: из Колпино, из Коломяг… Сейчас где у нас дворовой футбол? Как депутат приходишь во двор, жители просят поставить лавочки и детскую площадку, а спортивную не надо. А почему? Потому что на спортивной будут тусоваться, шуметь.

На серьезные проблемы в принципах подготовки молодых игроков обратил внимание и лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский:

- Посмотрите, как налажена система подготовки футболистов в Германии. Огромное число оборудованных полей, клубов, школ. Идет постоянная подготовка новых футболистов. А у нас предпочитают не растить своих, а купить готовых, в том числе за границей. Откуда же возьмутся таланты? На "Зенит" если посмотреть, хватит пальцев одной руки, чтобы питерских ребят посчитать. А я еще помню времена, когда "Зенит" почти полностью состоял из ленинградских мальчишек. Тогда и сборная играла получше. Дело в том, что не вырастают собственные футболисты, потому что нет полей, нет тренеров, нет государственной поддержки, нет стройной системы перехода от детского футбола к юношескому, а оттуда во взрослый.

Тем не менее, "яблочник" верит, что российской команде по силам выйти из группы. О том, что будет дальше, депутат рассуждать не стал. Помимо россиян Вишневский намерен болеть за Англию. Он признался, что уже очень давно симпатизирует сборной с Туманного Альбиона. Его оппоненту из "Единой России" Михаилу Барышникову сложнее - он болеет за Бельгию, соперников россиян. Но на этом турнире депутат пообещал отдать предпочтение только России.

Барышникова в Мариинском дворце называют главным специалистом футболу. Единоросс не только следит за чужими матчами, но и играет сам.

М. Барышников на Спартакиаде органов государственной власти, фото www.assembly.spb.ru

Он может поддержать разговор и на тему фанатов. В частности, депутата возмутило решение властей Дании не пустить российских болельщиков на игру их сборной в Копенгаген. Такую меру объяснили эпидемиологической ситуацией в мире, но парламентарий полагает, что не обошлось без политики:

- Сейчас же идет пропаганда, что у нас многие болеют ковидом. Но при чем здесь ковид? Всех же проверяют [на наличие антител]. Наша же страна не испугалась, принимает болельщиков. Будем проверять всех, проводить тесты. Мне нравится наша страна - она ничего не боится, всегда идет на выручку всем. Я думаю, что и в этот раз все пройдет хорошо.

Барышников считает, что российских болельщиков часто демонизируют в других странах, хотя ведут они себя, по мнению депутата, мирно и лишь отвечают на чужую агрессию. В качестве примера он привел знаменитую драку в Марселе на чемпионате Европы 2016 года. Тогда российские футбольные хулиганы и ультрас дрались с превосходящими силам английских фанатов. Через несколько дней скончался 51-летний британец, сильно пострадавший в той драке.

- Наши болельщики самые миролюбивые, - заявил ЗАКС.Ру Барышников. - Мы можем кричать на трибунах, но я никогда не слышал, чтобы на улицах были какие-то драки. Вы помните во Франции, когда играли с англичанами, на них напали?

- А они защищались, - подсказал коллега Барышникова по фракции Михаил Погорелов.

- Наши только отпор могут дать, но первыми никогда не нападут - это точно. Я ходил, болел на трибунах, у нас на трибунах даже никого не трогают. Наши болельщики, я считаю, одни из самых корректных.

Барышников считает, что именно поддержка домашних трибун будет главным козырем россиян. Как бы сборной не было трудно, болельщики ей помогут, добавил депутат.

Сергей Еремеев

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