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15:56

Вице-губернатор Бельский о встрече с политиками в Невской ратуше: "Это не семинар для "Единой России"

фото ЗакС политика Вице-губернатор Бельский о встрече с политиками в Невской ратуше: "Это не семинар для "Единой России"

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский прокомментировал ЗАКС.Ру недавний семинар, который, по сообщению Telegram-канала "Ротонда", прошел 11 июня в Невской ратуше с участием кандидатов в депутаты от "Единой России". По словам Бельского, данное мероприятие проводилось в рамках работы Центра управления регионом, а "конкретных вопросов", связанных с выборами, в этот день якобы не затрагивалось. 

- Это не семинар для кандидатов от "Единой России". Мы в рамках работы ЦУРа расширяем взаимодействие. Мы рассматриваем в том числе действующих депутатов Законодательного собрания и других амбассадоров, которые присутствуют на территории. Какого-то конкретного вопроса, связанного с выборами, там не обсуждалось, - рассказал Бельский. 

По его словам, работа якобы ведется и с представителями других партий.

- У нас нет деления какого-то относительно депутатов. С оппозиционными мы тоже взаимодействуем. С Оксаной Дмитриевой [Партия Роста] тоже взаимодействуем. Все, что касается взаимодействия с населением - какая разница, если мы какие-то вопросы можем решить, - отметил вице-губернатор. 

Сама Дмитриева рассказала ЗАКС.Ру, что не знала о мероприятии 11 июня, как и о других семинарах, проводимых Центром управления регионом. 

ЗАКС.Ру связался с кандидатами в Государственную думу Александром Тетердинко и Сергеем Соловьевым. Оба отказались давать какие-либо комментарии на эту тему. Они также отказались рассказать, были ли они в тот день в Невской ратуше. Зато удалось выяснить, что депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока, например, на встрече не было, как он сообщил ЗАКС.Ру, в этот день он был занят работой в округе. 

По информации Telegram-канала "Ротонда", кроме Александра Бельского, семинар вели советница губернатора Елена Никитина и политтехнолог Айк Аджоглян. Во время встречи обсуждались методики ведения социальных сетей, а также результаты соцопроса о популярности кандидатов на выборах в Государственную думу. 

Константин Леньков / фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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