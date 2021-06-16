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10:29

Резник получил "жёлтую карточку" от Макарова за слова о "диктатуре карателей"

фото ЗакС политика Резник получил "жёлтую карточку" от Макарова за слова о "диктатуре карателей"

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 16 июня сделал замечание беспартийному депутату Максиму Резнику после того, как тот высказался с трибуны в поддержку "умного голосования" и дважды заявил о наступившей "диктатуре карателей". 

- Но это желтая карточка? Могу продолжать? - поинтересовался Резник и продолжил выступление. 

Депутат обратился к избирателям, которые не желают идти голосовать, потому что "отказываются играть в карты с шулерами". 

- Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал, - добавил Резник. 

По словам парламентария, последовательнее всех и федеральные, и городские власти критикует партия "Яблоко".

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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