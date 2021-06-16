18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:12

В России выявили еще 13,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - более 900

фото ЗакС политика В России выявили еще 13,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - более 900

В России за последние сутки выявлено 13 397 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии во всех регионах России зарегистрировано 5 249 990 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 127 576 россиян, 396 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 927 человек, заболеваемость в городе продолжает расти. По данным штаба, на 16 июня коронавирусной инфекцией болеют 14 697 петербуржцев, всего с марта 2020 года в городе зарегистрировано 453 424 случая заболевания. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось на 63, по официальным данным, от болезни скончались 15 062 горожанина.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 5 782 человека (129 790 активных случаев болезни). В Подмосковье – 1 187 (43 505 человек болеют сейчас).

Отметим, Смольный уже более недели не сообщает о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19 в Петербурге. Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц. Комитет по здравоохранению изменил настройки чата с журналистами, запретив им слать сообщения, после вопросов о статистике по коронавирусу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:38 В Москве обязали работодателей вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников сферы услуг

11:56 Комздрав отключил журналистам чат после вопросов о статистике по COVID-19 в Петербурге

11:18 На фоне ухудшения эпидобстановки дворцы Петергофа станут недоступны для посетителей

9:50 Привитый "Спутником V" глава Коми попал в больницу с коронавирусом

15 июня, 19:53 Курирующий борьбу с пандемией вице-губернатор Эргашев ушел в месячный отпуск

15 июня, 17:36 Власти Мурманской области заметно "суровее" ужесточили COVID-ограничения, чем Петербург

15 июня, 16:58 Студенты РГПУ им. Герцена будут сдавать сессию в онлайн-режиме

15 июня, 16:36 Смольный провёл "антивирусный" рейд по заведениям общепита: по итогу - закрыт один "нарушитель"

15 июня, 14:55 "Оставляют желать лучшего": В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса

15 июня, 14:31 Петербургские вузы не будут переходить на удалёнку из-за всплеска заболеваемости COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:38 В Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг

12:19 Батанов отчитался в ЗакСе об исполнении бюджета Петербурга

12:12 В России выявили еще 13,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - более 900

12:08 ЦИК принял порядок обращения в РКН по блокировке агитации

11:59 Депутаты Госдумы одобрили тюремные сроки за участие в "нежелательных" организациях

11:56 Комздрав отключил журналистам чат после вопросов о статистике по COVID-19 в Петербурге

11:31 Депутат Ковалев пересел к Партии роста

11:29 ЗакС попросит КГА изменить проект планировки территории для сохранения парка на Смоленке

11:23 Власти Красносельского района не согласовали митинги в защиту Каменного пляжа

11:18 На фоне ухудшения эпидобстановки дворцы Петергофа станут недоступны для посетителей

10:49 ЗакС окончательно утвердил поправки к закону о расселении центра Петербурга

10:48 Местность Семь Лугов подвергнут экологическому обследованию

10:46 В закон Петербурга о молодежной политике не стали вносить слова о соцподдержке молодых граждан

10:42 Заксобрание Петербурга назначило выборы в новый созыв

10:36 Макаров пожелал депутатам не прятаться друг от друга за колоннами после 19 сентября

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru