Батанов отчитался в ЗакСе об исполнении бюджета Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 июня утвердило исполнение бюджета города за 2020 год. Документ представил вице-губернатор Эдуард Батанов.

В городскую казну поступили 670,6 млрд рублей. Бюджет по доходам был исполнен на 104,8%, по расходам - на 98,5%. Город потратил 710,3 млрд рублей. При этом наилучший показатель - 99,9% - у исполнения программы содействия занятости населения. Адресная инвестиционная программа была исполнена на 95,4%.

Батанов отметил, что на борьбу с коронавирусом в 2020 году ушло 117 млрд рублей. Общая сумма трех пакетов мер поддержки бизнеса в пандемию составила 34 млрд рублей.

По словам вице-губернатора, из 20,3 млрд рублей резервного фонда Петербурга к середине июня осталось 7,9 млрд и в Смольном ожидают, что к октябрю эта сумма будет израсходована на борьбу с пандемией. Городское правительство намерено просить парламент о снятии ограничений на объем резервного фонда.

Оппозиционные депутаты призывали отклонить документ об исполнении бюджета. Беспартийный Максим Резник заявил, что нельзя говорить об успехах, когда все вокруг дорожает, а городское правительство тратит средства на строительство ледовой арены для хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. "Яблочник" Борис Вишневский напомнил, что были сокращены расходы на расселение квартир, замедлилось строительство метрополитена, а медработники в первую волну коронавируса жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. Однако "против" утверждения отчёта проголосовали только два парламентария.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что Контрольно-счетная палат выявила признаки неэффективного использования средств бюджета Петербурга на сумму в 1,2 млрд рублей. Кроме того, были установлены признаки нецелевого использования средств казны на 2,3 млн рублей. Также в КСП отметили, что в 2020 году увеличилось количество невыполненных плановых задач по государственным программам: не достигнуты значения 38 из 119 целевых показателей.

Сергей Еремеев

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