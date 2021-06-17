В Петербурге вступили в силу строгие ограничения по коронавирусу

В Петербурге с четверга, 17 июня, вступили в силу ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Теперь с 2:00 до 6:00 рестораны и кафе не могут принимать посетителей: им разрешается работать лишь навынос и на доставку. Нельзя проводить в заведениях общепита зрелищно-развлекательные мероприятия и открывать детские комнаты. Запрещена работа фуд-кортов, кроме тех, которые расположены на вокзалах, в аэропортах, на автозаправках. Также в торговых центрах приостанавливается работа детских комнат, "островков" и объектов досуга, кроме кинотеатров, библиотек, аквапарков, океанариумов и фитнес-центров.

Кинотеатры теперь могут заполнять залы лишь на 50% от общего числа мест. В культурных мероприятиях, как в помещениях, так и на открытом воздухе, могут участвовать не более 3 тысяч человек, и все они должны быть в масках.

В Петербурге, по данным оперштаба, за сутки 15-16 июня было выявлено 927 новых случаев заражения коронавирусом. При этом Смольный уже более недели не сообщает о ситуации с госпитализацией пациентов. Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц. Комитет по здравоохранению изменил настройки чата с журналистами, запретив им слать сообщения, после вопросов о статистике по коронавирусу.