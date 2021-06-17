18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:08

Полиция пришла с обысками к депутату Резнику

фото ЗакС политика Полиция пришла с обысками к депутату Резнику

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику, передает его Telegram-канал. Там же со ссылкой на адвоката парламентария сообщается, что обыски проходят также в квартире матери Резника и даче.

Глава Штаба депутата, муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина сообщила ЗАКС.Ру, что находится в квартире парламентария - в ней обыск уже завершился. По ее словам, самого Резника в квартире не было. Он находится на даче и сейчас с ним нет связи, уточнила Галкина. 

- Сотрудников полиции не смутило даже то, что супруга Максима Резника COVID-положительна. Несмотря на это, все обыски были проведены здесь. С самим Максимом и его мамой связи нет. Мы подозреваем, что на даче тоже обыски проходят, - сообщила мундеп.

Она добавила, что супруге Резника не дали никому позвонить перед обыском. Точная причина следственных действий неизвестна, уточнила Галкина. 

Напомним, ранее Резник объявил о своем намерении баллотироваться в депутаты ЗакСа по 21 одномандатному округу. Праламентарий открыл свой предвыборный штаб 5 июня. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 Активистку Никульшину из Pussy Riot арестовали на 15 суток

14:44 Смольный увеличит число чиновников, рассматривающих "коронавирусные" протоколы

14:29 Навальный поразился последним словам Путина о себе и своем преследовании

14:06 РИА "Новости": После ДТП в Липецке сенатор Королев складывает полномочия

13:52 "Фонтанка": Максим Резник получит статус подозреваемого

13:52 Песков о словах Путина про ФБК и Навального: Президент обладает той информацией, которой он обладает

13:30 В Петродворцовом районе открывается долгожданное новое здание поликлиники №122

13:28 "Невская мануфактура" ищет подрядчика для сохранения сгоревшего здания

12:58 Минздрав рассматривает вариант с платной вакцинацией мигрантов препаратом "Спутник Лайт"

12:55 Седьмой созыв Госдумы завершил весеннюю сессию и работу

12:28 Госдума окончательно приняла закон о "приземлении" IT-гигантов

12:13 Треснувший надвое жилой дом на Лиговке продолжил разрушаться

12:05 Депутата Резника повезли на допрос

11:55 Песков об обязательной вакцинации: Чрезвычайные меры считаю нужными и оправданными

11:47 В России выявили более 14 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru