Полиция пришла с обысками к депутату Резнику

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику, передает его Telegram-канал. Там же со ссылкой на адвоката парламентария сообщается, что обыски проходят также в квартире матери Резника и даче.

Глава Штаба депутата, муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина сообщила ЗАКС.Ру, что находится в квартире парламентария - в ней обыск уже завершился. По ее словам, самого Резника в квартире не было. Он находится на даче и сейчас с ним нет связи, уточнила Галкина.

- Сотрудников полиции не смутило даже то, что супруга Максима Резника COVID-положительна. Несмотря на это, все обыски были проведены здесь. С самим Максимом и его мамой связи нет. Мы подозреваем, что на даче тоже обыски проходят, - сообщила мундеп.

Она добавила, что супруге Резника не дали никому позвонить перед обыском. Точная причина следственных действий неизвестна, уточнила Галкина.

Напомним, ранее Резник объявил о своем намерении баллотироваться в депутаты ЗакСа по 21 одномандатному округу. Праламентарий открыл свой предвыборный штаб 5 июня.

София Саттарова

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