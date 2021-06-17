По дороге в СК Резника завезли на обыск в квартиру по месту регистрации

Сотрудники правоохранительных органов привезли депутата Законодательного собрания Максима Резника на обыск в квартиру по месту его регистрации, сообщили ЗАКС.Ру помощники парламентария. Они уточнили, что в этой квартире проживает мать Резника.

По информации помощников, утром правоохранители уже посещали эту жилплощадь для проведения обыска, но она была закрыта. Также утром 17 июня следственные действия прошли в квартире, где постоянно проживает депутат, и на его даче, где тогда и находился Резник. Ранее сообщалось, что после обыска на даче парламентария везут в Следственный комитет на допрос.

Обыски проходили в рамках уголовного дела о сбыте наркотиков, сообщил Telegram-канал "Ротонда". По информации "Фонтанки", депутат может приобрести статус обвиняемого по этому делу.

В апреле Резник давал показания в Следственном комитете в рамках уголовного дела о наркотиках. Позже депутат рассказал о встрече с двумя неизвестными, которые предложили ему осудить протестную акцию по оппозиционеру Алексею Навальному. По словам парламентария, неизвестные заявили, что в случае отказа он будет проходить по делу о наркотиках как обвиняемый, а не свидетель.

Напомним, ранее Резник объявил о своем намерении баллотироваться в депутаты ЗакСа по 21 одномандатному округу. Праламентарий открыл свой предвыборный штаб 5 июня.

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