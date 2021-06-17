"Фонтанка": Максим Резник получит статус подозреваемого

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник может стать подозреваемым в деле о наркотиках, по которому он ранее проходил как свидетель. Об этом изданию "Фонтанка" рассказал информированный источник в силовых структурах. Между тем, адвокат политика Георгий Джанашия рассказал, что ему об изменении статуса подзащитного пока ничего доподлинно не известно.

Утро 17 июня началось для оппозиционера с обыска в его квартире, в которой на момент визита силовиков его не было, а была зараженная коронавирусом супруга. По информации "Ротонды", из квартиры изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек. На момент обыска депутат находился на даче, откуда его повезли на допрос в СК. Главным фигурантом в так называемом деле о наркотиках является дальний родственник Резника. Депутат рассказывал о политическом давлении на себя неизвестных ему людей и требованиях публично осудить протестную активность "навальнистов".

Напомним, ранее Резник объявил о своем намерении баллотироваться в депутаты ЗакСа по 21 одномандатному округу.

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