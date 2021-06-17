18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

20:24

Вишневский подписал поручительство за Резника

фото ЗакС политика Вишневский подписал поручительство за Резника

Петербургский депутат Борис Вишневский подписал личное поручительство за своего коллегу по парламенту Максима Резника, которого 17 июня задержали в статусе подозреваемого по делу об обороте наркотиков.

"Его преследование связано с его политической позицией: против Путина, против Беглова, поддержка Навального. Правоохранительным органам, преследующим оппозиционеров, и так-то ничтожно мало доверия, а по таким делам, как у Резника (вспомним "дело Голунова") - и вовсе нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Вишневского, наблюдаемые им политические репрессии уже вполне сопоставимы с политическим террором: количество поручительств, которые в последние недели и месяцы приходится подписывать, его пугает. "Яблочник" пришел к выводу, что власть разучилась конкурировать на выборах честно и потому все чаще использует инструмент уголовного преследования.

Напомним, что обыски в квартире Резника начались сегодняшним утром, когда политика не было дома. Силовики, застав его на даче, повезли депутата на допрос в СК. В этот же день его статус по делу о наркотиках, главным фигурантом которого является дальний родственник оппозиционера, сменился со свидетеля на подозреваемого. Завтра, 18 июня, Резника ждут новые следственные действия и избрание меры пресечения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Миронов оценил на "двойку" работу VII созыва Госдумы

20:24 Вишневский подписал поручительство за Резника

20:09 Сервис доставки "Утконос" прекращает работу в Петербурге

19:42 "Настоящий петербуржец": Максим Шевченко выразил поддержку задержанному Максиму Резнику

19:10 В Петербург привезли еще 24 тысячи доз "Спутника V"

18:57 Смольный решил сделать Ленинградский зоопарк бюджетным учреждением

18:42 Депутаты ЗакСа хотят "пустить" муниципалов на территории объектов культурного наследия

18:31 Чиновницу госстройнадзора Ленобласти заподозрили в получении взяток на 650 тысяч рублей

18:30 Резника доставят в ИВС как подозреваемого по делу о наркотиках

18:15 Рестораторы предложили Собянину открыть рестораны для вакцинированных

17:52 Под Петербургом отремонтировали полсотни железнодорожных переездов

17:49 Константин Янкаускас решил не баллотироваться в Госдуму из-за смерти отца

17:31 Заседание по иску Фатьяновой к ГУ МВД перенесли на 29 июня

17:23 "РосКомСвобода" готовит иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter в России

17:15 "Газпром арена" способна принимать матчи даже при ухудшении ситуации с COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru